Спасатели нашли совершивший жесткую посадку вертолет в Удмуртии

Пассажир и пилот переданы медикам

Архивное фото Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии в понедельник, обнаружен, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Позднее в МЧС России подтвердили обнаружение вертолета.

"Найдено место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. В настоящее время пилот и пассажир переданы бригадам скорой помощи", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

В МЧС сообщили, что работы по деблокированию пилота и пассажира проводились сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части. К поискам было привлечено порядка 300 человек и 80 единиц техники.

Днем 27 декабря вертолет Ми-2 казанского авиапредприятия с бортовым номером RA-15617, проводивший облет нефтепроводов в Удмуртии, совершил жесткую посадку. На борту находились два человека, первоначально они выходили на связь.

По данным гидрометцентра республики, ночью в Удмуртии температура воздуха опустилась до 21 градуса мороза.