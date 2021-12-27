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На борту потерпевшего крушение в Удмуртии вертолета было два человека

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России подтвердило жесткую посадку вертолёта в Удмуртии, по предварительным данным, на его борту находятся два человека.

"Поступило сообщение от пилота о жесткой посадке вертолета в Якшур-Бодьинском районе республики... Силы и средства МЧС следуют к месту (происшествия)", - сообщили в министерстве.

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Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил журналистам, что вертолет совершил жесткую посадку в Увинском районе республики.

"В 15:15 поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-2 в Увинском районе Удмуртии. Экипаж сам позвонил в службу 112. На борту, по предварительным данным, было два человека", - сказал Семенов.

Он добавил, что на место выехали три бригады скорой помощи, в том числе реанимационная, врачебная и фельдшерская.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили "Интерфаксу", что на борту Ми-2 находились два пилота и пассажир. По информации ЕДДС, вертолет принадлежит местной компании-подрядчику, производил облет нефтепровода.

Удмуртия

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