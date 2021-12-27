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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Под Ижевском разбился вертолет Ми-2

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-2 потерпел крушение под Ижевском, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

"Вертолет разбился в Якшур-Бодьинском районе. На борту два пилота и пассажир", - сказали в службе.

Собеседник агентства не сообщил о судьбе находившихся на борту вертолета людей.

Вертолет принадлежит местной компании-подрядчику, на нем проводился облет нефтепровода.

В МЧС России подтвердили жесткую посадку вертолета в Удмуртии и уточнили, что, по предварительным данным, на борту находились два человека.

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил журналистам, что вертолет совершил жесткую посадку в Увинском районе республики. "Экипаж сам позвонил в службу 112", - сказал Семенов.

Ижевск Ми-2

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