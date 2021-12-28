Погиб один из членов экипажа аварийно севшего в Удмуртии вертолета

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Один из двух членов экипажа вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии, скончался, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб", - написал Бречалов во "ВКонтакте".

Он добавил, что второму члену экипажа в настоящее время оказывают помощь.

Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что погиб пилот вертолета.

Днем 27 декабря вертолет Ми-2 казанского авиапредприятия с бортовым номером RA-15617, проводивший облет нефтепроводов в Удмуртии, совершил жесткую посадку. На борту находились два человека, первоначально они выходили на связь. Перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

К поискам было привлечено порядка 300 человек и 80 единиц техники.

По данным гидрометцентра республики, ночью в Удмуртии температура воздуха опустилась до 21 градуса мороза.