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Экипаж вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии, вышел на связь

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж вертолета, который совершил жесткую посадку в Удмуртии, жив, люди выходят на связь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Пилоты выходят на связь, ведутся поисковые работы", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что в поисках задействованы беспилотные авиационные системы. "Всего привлечено 60 человек, более 20 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Росавиации журналистам сообщили, что из Перми для поисково-спасательной операции вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой Пермской региональной поисково-спасательной базы - филиала ФКУ "Уральский авиационный поисково-спасательный центр" Росавиации.

Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры уточнила, что вертолет имеет бортовой номер RA-15617.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета в Удмуртии, сообщила пресс-служба управления. "По предварительной информации около 14:00 (по Москве) 27 декабря вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 12:00 по Москве с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода. На борту находилось два человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

Удмуртия МЧС

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