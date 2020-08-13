Агрокомплекс Ткачева решил выпускать мороженое

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева (Краснодарский край), один из крупнейших агрохолдингов РФ, планирует выйти на новый рынок и заняться выпуском мороженого.

"Производство мороженого разместится в Краснодарском крае, недалеко от нашего молочного кластера. Мощность производства составит 37 тыс. тонн в год, планируем запустить его в течение двух лет", - сообщил журналистам коммерческий директор b2c продаж предприятия Денис Федосеев.

Он подчеркнул, что в последующем мощности фабрики будут расширяться.

"Вообще, наша цель – стать крупнейшим в РФ производителем мороженого. Эти планы мы намерены реализовать в течение шести лет. Текущий объем продаж сегодняшнего лидера по производству мороженого - компании Unilevel - составляет порядка 37 тыс. тонн, его доля рынка – около 13%, на втором месте группа "Ренна" (выпускает мороженое под брендом "Коровка из Кореновки" - ИФ), у них доля – 11-12%. Мы же хотим сначала стать вторыми, а затем номер один", - сказал Федосеев.

По его словам, фабрика будет производить мороженое всех категорий, в том числе базовые продукты – в стаканчике, эскимо, а также мороженое "с различными вкусами и интересными форматами".

Доля классического мороженого в стаканчике будет небольшая, поскольку потребление этого вида продукта ежегодно падает. "Потребитель постоянно ищет что-то новое, и его нужно будет чем-то удивлять. Поэтому у нас будет фабрика не классического мороженого, будет установлено оборудование, которое будет способно выпускать мороженое нестандартное", - отметил топ-менеджер.

Реализовывать продукцию компания планирует через собственные магазины, а также федеральные торговые сети как на территории России, так и за рубежом. Экспортировать мороженое планируется в Армению, Грузию, Азербайджан, Китай, США и другие страны

АО Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. В состав комплекса входят более 60 предприятий различного профиля: птицеводства, свиноводства, мясного и молочного скотоводства, растениеводства, а также торговые и перерабатывающие предприятия. Собственная торговая сеть холдинга превышает 700 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России, ее земельный банк составляет 620 тыс. га пашни и 1,28 тыс. га садов.