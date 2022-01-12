Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" не нуждается в модификации под "омикрон"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вакцину от коронавируса "Спутник V", в отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, не нужно модифицировать под новый вариант COVID-19 "омикрон", сообщил "Интерфаксу" директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Нет, остается та же самая рекомендация - вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

10 января гендиректор биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель сообщил CNBC, что они работают над созданием специальной бустерной дозой против "омикрона", которая должна быть готова к осени, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина его компании против штамма коронавируса "омикрон" будет готова к весне. Оба препарата являются мРНК-вакцинами в отличие от "Спутника V", который является векторной вакциной.

По мнению Гинцбурга, заявления этих компаний о разработке модификации их вакцин от COVID-19 связаны с тем, что "у них вакцины против "омикрона" не работают в отличие от "Спутника V", который работает".

По его словам, это подтверждается совместным исследованием центра им. Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

"В мРНК-вакцинах фиксированная конформация (пространственное расположение атомов в молекуле определённой конфигурации - ИФ) S-белка, которая хорошо работает против "уханьского" варианта, а у нас в "Спутнике" - не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых "Спутником" по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител", - сказал Гинцбург.

Он указал, что поэтому "Спутник V" работает против разных штаммов.

По мнению Гинцбурга, число прививаемых в сутки в РФ граждан должно быть в десять раз больше, чем сейчас, чтобы за полгода достичь необходимого уровня коллективного иммунитета.

"В день 500-600-700 тысяч человек в России должно вакцинироваться, а те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода "зонтиком" накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, "Спутник" действует. Пока он действует против всех известных вариантов, нам с ним повезло", - сказал Гинцбург на просьбу прокомментировать озвученные ранее данные о вакцинации на новогодних праздниках.

В минувший вторник глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за новогодние праздники в России вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса прошли 759 тысяч человек, в день прививались около 70 тысяч чел., что в разы меньше, чем до нового года. При этом глава он подчеркнул, что технических препятствий для прохождения вакцинации в регионах нет.

Мурашко также добавил, что "хорошей новостью в отношении эффективности вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" стало в том числе российско-итальянское исследование совместное Центра им. Гамалеи и Института Спалланцани, что ревакцинация пациентов "Спутником Лайт" дает хорошую вирус нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма "омикрон"". Ранее замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что по предварительным данным этого исследования, эффективность "Спутника V" в отношении "омикрона" снижается значительно меньше, чем у мРНК-вакцин.

В середине декабря Гинцбург высказывал мнение, что пандемия коронавируса закончится, когда 70-75% населения РФ будут иметь защитные антитела к COVID-19, что можно сделать при высоких темпах вакцинации в течение шести месяцев.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в РФ 18 января 2021 года. Оперативный штаб поставил задачу достичь коллективного иммунитета на уровне 80%. По состоянию на 6 января уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составлял 62,6%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В РФ для массовой вакцинации используются в основном вакцины "Спутник V", а для ревакцинации - "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V") разработки центра им.Гамалеи Минздрава России. Также применяются "ЭпиваКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" центра "Вектор" Роспотребнадзора (первая партия второй вакцины поступила в гражданский оборот только 10 декабря и будет использоваться в клинических испытаниях), препарат "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

В РФ официально зарегистрированы 305 случаев заболевания "омикроном", сообщила в минувший вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время мэр столицы Сергей Собянин тогда же сообщил, что, "в Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон" и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает". По состоянию на 11 января за сутки в Москве были зарегистрированы 4635 новых случая COVID-19.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Это вариант распространяется горазд быстрее и более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

"Спутник V", разработанная центром им. Гамалеи, является двухкомпонентной векторной вакциной. В ней применен так называемый подход гетерогенного бустирования. В первом компоненте использует для доставки в организм гена S-белка COVID-19 вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа (rAd26), во втором - на основе аденовируса человека 5 серотипа (rAd5). "Спутник V" применяется для массовой вакцинации населения РФ с декабря 2020 года, он зарегистрирован в более чем 70 странах с населением более 4 млрд человек. Однокомпонентный "Спутник Лайт" является первым компонентом "Спутника V", одобрен уже в более чем 20 странах.