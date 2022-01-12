Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:08Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 594 894+3 439 557

Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" не нуждается в модификации под "омикрон"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вакцину от коронавируса "Спутник V", в отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, не нужно модифицировать под новый вариант COVID-19 "омикрон", сообщил "Интерфаксу" директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Нет, остается та же самая рекомендация - вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

10 января гендиректор биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель сообщил CNBC, что они работают над созданием специальной бустерной дозой против "омикрона", которая должна быть готова к осени, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина его компании против штамма коронавируса "омикрон" будет готова к весне. Оба препарата являются мРНК-вакцинами в отличие от "Спутника V", который является векторной вакциной.

По мнению Гинцбурга, заявления этих компаний о разработке модификации их вакцин от COVID-19 связаны с тем, что "у них вакцины против "омикрона" не работают в отличие от "Спутника V", который работает".

По его словам, это подтверждается совместным исследованием центра им. Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

"В мРНК-вакцинах фиксированная конформация (пространственное расположение атомов в молекуле определённой конфигурации - ИФ) S-белка, которая хорошо работает против "уханьского" варианта, а у нас в "Спутнике" - не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых "Спутником" по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител", - сказал Гинцбург.

Он указал, что поэтому "Спутник V" работает против разных штаммов.

По мнению Гинцбурга, число прививаемых в сутки в РФ граждан должно быть в десять раз больше, чем сейчас, чтобы за полгода достичь необходимого уровня коллективного иммунитета.

"В день 500-600-700 тысяч человек в России должно вакцинироваться, а те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода "зонтиком" накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, "Спутник" действует. Пока он действует против всех известных вариантов, нам с ним повезло", - сказал Гинцбург на просьбу прокомментировать озвученные ранее данные о вакцинации на новогодних праздниках.

В минувший вторник глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за новогодние праздники в России вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса прошли 759 тысяч человек, в день прививались около 70 тысяч чел., что в разы меньше, чем до нового года. При этом глава он подчеркнул, что технических препятствий для прохождения вакцинации в регионах нет.

Мурашко также добавил, что "хорошей новостью в отношении эффективности вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" стало в том числе российско-итальянское исследование совместное Центра им. Гамалеи и Института Спалланцани, что ревакцинация пациентов "Спутником Лайт" дает хорошую вирус нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма "омикрон"". Ранее замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что по предварительным данным этого исследования, эффективность "Спутника V" в отношении "омикрона" снижается значительно меньше, чем у мРНК-вакцин.

В середине декабря Гинцбург высказывал мнение, что пандемия коронавируса закончится, когда 70-75% населения РФ будут иметь защитные антитела к COVID-19, что можно сделать при высоких темпах вакцинации в течение шести месяцев.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в РФ 18 января 2021 года. Оперативный штаб поставил задачу достичь коллективного иммунитета на уровне 80%. По состоянию на 6 января уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составлял 62,6%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В РФ для массовой вакцинации используются в основном вакцины "Спутник V", а для ревакцинации - "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V") разработки центра им.Гамалеи Минздрава России. Также применяются "ЭпиваКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" центра "Вектор" Роспотребнадзора (первая партия второй вакцины поступила в гражданский оборот только 10 декабря и будет использоваться в клинических испытаниях), препарат "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

В РФ официально зарегистрированы 305 случаев заболевания "омикроном", сообщила в минувший вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время мэр столицы Сергей Собянин тогда же сообщил, что, "в Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон" и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает". По состоянию на 11 января за сутки в Москве были зарегистрированы 4635 новых случая COVID-19.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Это вариант распространяется горазд быстрее и более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

"Спутник V", разработанная центром им. Гамалеи, является двухкомпонентной векторной вакциной. В ней применен так называемый подход гетерогенного бустирования. В первом компоненте использует для доставки в организм гена S-белка COVID-19 вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа (rAd26), во втором - на основе аденовируса человека 5 серотипа (rAd5). "Спутник V" применяется для массовой вакцинации населения РФ с декабря 2020 года, он зарегистрирован в более чем 70 странах с населением более 4 млрд человек. Однокомпонентный "Спутник Лайт" является первым компонентом "Спутника V", одобрен уже в более чем 20 странах.

Хроника коронавируса. Январь.

11
Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.
Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2022 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург коронавирус Спутник V

Новости по теме

Новости

Проверка Генпрокуратуры выявила три тысячи нарушений на угольных шахтах по всей стране

Третий самолет Минобороны РФ доставил в Москву из Казахстана 86 российских граждан

Третий самолет Минобороны РФ доставил в Москву из Казахстана 86 российских граждан
Умершие знаменитости

Умер телеведущий Михаил Зеленский

Пандемия коронавируса

Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ тест-систему для выявления штамма "омикрон"

Пандемия коронавируса

Глава центра Чумакова спрогнозировал, что пандемия продлится еще не менее года

Глава центра Чумакова спрогнозировал, что пандемия продлится еще не менее года

Что произошло за день: вторник, 11 января

РФ не получила данных о нарушении закона россиянами в рамках проверки "панамского досье"

РФ не получила данных о нарушении закона россиянами в рамках проверки "панамского досье"

Трафик онлайн-кинотеатров могут исключить из требований "пакета Яровой"

Трафик онлайн-кинотеатров могут исключить из требований "пакета Яровой"
Пандемия коронавируса

В России зафиксировано резкое падение темпов вакцинации в зимние праздники

Пандемия коронавируса

Попова заявила об ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });