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"Мемориал" пообещал найти законные способы продолжать работу

"Мемориал" пообещал найти законные способы продолжать работу
Сторонник "Мемориала" у здания Верховного суда РФ
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правление международной общественной организации "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом) заявило, что будет искать законные способы для продолжения ее работы.

Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".

"Разумеется, мы будем опротестовывать решение Верховного суда РФ всеми доступными нам путями. И мы найдем законные способы продолжать нашу работу", - говорится в сообщении правления "Мемориала", опубликованном на сайте организации во вторник.

"Наша страна нуждается в честном и добросовестном осмыслении советского прошлого; в этом - залог ее будущего. Смешно полагать, что судебная ликвидация Международного Мемориала снимет этот вопрос с повестки дня. Память о трагедиях прошлого необходима всему российскому обществу. И не только российскому: память о государственном терроре объединяет все бывшие советские республики", - отметили в правлении организации.

Генпрокуратура и прокуратура Москвы в ноябре попросили Верховный суд России и Мосгорсуд ликвидировать международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" (также признан в России иноагентом). Они указывали, что организации грубо нарушали российские законы и Конституцию, игнорировали требования закона маркировать свои материалы, скрывая статус иноагентов. В их материалах прокуроры усмотрели признаки одобрения экстремизма и терроризма.

Мемориал

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