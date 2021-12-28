МИД ФРГ заявил, что ликвидация "Мемориала" противоречит международным обязательствам РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Ликвидация Верховным судом России международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) идет вразрез с обязательствами РФ в сфере международного права, приводит позицию МИД Германии во вторник информационный портал RP ONLINE.

"(Судебное постановление - ИФ) противоречит международным обязательствам по защите основополагающих гражданских прав, под которыми подписалась и Россия", - заявила представитель ведомства.

"Решение беспокоит нас (ФРГ - ИФ) не в последнюю очередь потому что оно лишает голосов жертв притеснений и репрессий", - отметила представитель МИД Германии.

Она напомнила, что "Мемориал" вносил вклад в исследование, документирование и предотвращение серьезных нарушений прав человека и своей деятельностью в том числе "выражал коллективное европейское самосознание" в отношении борьбы с такими нарушениями.

Верховный суд (ВС) РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".

В ноябре стало известно, что прокуратура намерена добиваться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск – о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - Генпрокуратура подала в Верховный суд. Второе заявление – о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" – прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд.

Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушения "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов.

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признал и настаивал, что законных оснований для ликвидации общества нет.