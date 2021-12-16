Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Второе чтение законопроекта о QR-кодах пройдет не ранее, чем через месяц

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, принятый в четверг Госдумой в первом чтении, направлен в рассылку на месяц, это позволит продолжить диалог с обществом во избежание опрометчивых решений, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В РоссииПутин заявил о необходимости доработки законопроекта о QR-кодахПутин заявил о необходимости доработки законопроекта о QR-кодахЧитать подробнее

"Для работы над этим законопроектом у нас есть месяц до второго чтения. Жду ваших предложений", - написал Володин в своем телеграмм-канале.

Он пояснил, что законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство РФ. "Диалог по законопроекту будет продолжен", - отметил спикер Госдумы.

В связи с этим он сослался на слова президента РФ о том, что "мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем для людей". "Правильно продолжить работу исходя из позиции, которую он обозначил: "не допустить опрометчивых решений"", - подчеркнул Володин.

По его мнению, важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции "при обязательном соблюдении прав наших граждан".

Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект (17357-8) о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

Ряд предложений, улучшающих нормы законопроекта, зафиксировали в постановлении Думы, что происходит довольно редко, отметил спикер.

Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Вячеслав Володин Госдума Коронавирус

Новости по теме

Новости

Журфак МГУ назвал победителя конкурса "Стипендиат "Интерфакса-2022"

Ростовский облсуд объяснил тезис о российских военных в Донбассе

Участницу Pussy Riot Штейн обвинили в пропаганде нацистской символики

Участницу Pussy Riot Штейн обвинили в пропаганде нацистской символики

Синоптики предупредили россиян о скором резком похолодании

Синоптики предупредили россиян о скором резком похолодании

В Думу внесен законопроект о единых правилах онлайн-голосования

Кокаиновый скандал

Для фигурантов "дела об аргентинском кокаине" запросили от 15 до 19 лет колонии

Для фигурантов "дела об аргентинском кокаине" запросили от 15 до 19 лет колонии

Задолженность россиян по ипотеке выросла на четверть за год

Суд отклонил иск Тинькофф банка к Мегафону на 677 млн руб. из-за цен на смс-рассылки

Пандемия коронавируса

Дума приняла в I чтении законопроект о COVID-сертификатах в общественных местах

Дума приняла в I чтении законопроект о COVID-сертификатах в общественных местах
Пандемия коронавируса

Голикова предложила Думе разрешить посещать церкви без QR-кодов

Голикова предложила Думе разрешить посещать церкви без QR-кодов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });