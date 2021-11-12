Следствие назначило психиатрическую экспертизу блогеру Хованскому

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты в Петербурге проводят психолого-психиатрическое освидетельствование видеоблогера Юрия Хованского (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму или экстремизму - ИФ), обвиняемого в оправдании терроризма, сообщил "Интерфаксу" в пятницу адвокат Александр Передрук.

"Назначена соответствующая экспертиза. Пока следствие не уведомило защиту о ее результатах", - сказал он.

В свою очередь подруга Хованского Мария Нелюбова со ссылкой на письмо от него сообщила в соцсети, что блогер уже общался с докторами.

Кроме того, Передрук добавил, что экспертиза исполненной его подзащитным песни, которая должна определить наличие или отсутствие в ней признаков оправдания терроризма, назначена, но с ее результатами защиту также до сих пор не ознакомили.

Как сообщалось, 3 ноября петербургский суд продлил Хованскому срок содержания под стражей по 8 января 2022 года. Следствие, обосновывая ходатайство о продлении срока ареста, указало, что ждет заключения экспертов по ряду ранее назначенных экспертиз, ответов на запросы в службы безопасности Google LLC и Microsoft, ответов на поручения и должно провести "иные следственные действия".

Хованский, обвиняемый по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), был задержан и заключен под стражу в июне.

По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года блогер исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете неизвестным. По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский принес извинения и назвал исполнение этого произведения "ужасной ошибкой".