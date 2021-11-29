Блогер Хованский пожаловался на давление следствия

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Следователи, которые ведут дело видеоблогера Юрия Хованского об оправдания терроризма, нашли свидетелей, которые якобы слышали в 2018 году, как он исполняет песню с одобрением теракта на Дубровке, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Передрук.

По версии защиты и Хованского, он пел эту песню в 2012 году, до появления в Уголовном кодексе части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в СМИ или интернете), которую блогеру вменяют. Часть 2 этой статьи появилась в законодательстве в 2016 году.

"В деле есть показания о том, что песня была исполнена в 2018 году. По мнению защиты, их достоверность вызывает вопросы", - сказал адвокат.

Кроме того, по словам Передрука, Хованский пожаловался адвокатам, что следствие на него давит, чтобы он признался, что исполнял эту песню в 2018 году. Для этого следователь приходил к нему в изолятор, не согласовав эту встречу с защитой, утверждает блогер.

Защита Хованского попросила администрацию СИЗО подтвердить, был ли визит следователя, а также попросила прокуратуру оценить законность такого визита, сказал адвокат.

Следствие до сих не уведомило защиту о результатах экспертизы песни, которая должна определить наличие или отсутствие в ней признаков оправдания терроризма. Также адвокаты пока не в курсе итогов освидетельствования блогера на вменяемость.

29 ноября в интернете появилось открытое письмо Хованского, в котором он пожаловался на беззаконие и попросил СМИ и общественность о помощи.

"Девять лет назад, в 2012 году я аморально и глупо пошутил, исполнив песню, за которую сейчас сижу за решеткой. На протяжении этих девяти лет я неоднократно раскаялся, принес извинения и сделал благотворительное пожертвования в фонд помощи жертвам терроризма. Моему поступку нет оправдания с моральной точки зрения, но по закону у этого проступка истекли сроки давности. (...) Я был готов терпеть и ответить за свою песню по закону, но то, что со мной происходит, никак не попадает под определения законности. (...) Мне страшно, и я не знаю, что делать", - написал блогер.

В письме он рассказал о четверых "подставных свидетелях" - жителях Петербурга, которые дали показания об исполнении им песни в 2018 году. Доказательства защиты о том, что блогер спел ее в 2012 году, следователи, по словам автора письма, игнорируют.

Также блогер сообщил о не согласованном с адвокатами визите в СИЗО руководителя следственной группы: тот якобы требовал признаться в исполнении песни в 2018 году, отказаться от своих адвокатов и согласиться на услуги защитника, предложенного следствием. Как уточняется, за согласие на выдвинутые условия следователь пообещал обвиняемому скорую передачу дела в суд и нахождение на свободе, а за отказ - тюремный срок и возможные проблемы у его подруги.

Среди процессуальных нарушений следствия, указанных в открытом письме, упомянут запрет адвокатам присутствовать на следственных действиях с блогером.

В Главном следственном управлении СКР по Петербургу в ответ на заявления блогера подчеркнули, что суд, продлевая ему меру пресечения в виде заключения под стражей, не усмотрел нарушений. "Доводы следствия были приняты во внимание, признаны убедительными и законными", - сказал представитель управления "Интерфаксу" в понедельник.

Хованский был задержан и арестован в июне 2021 года. По версии следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете неизвестным. По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году.

Росфинмониторинг внес блогера в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму. 12 ноября защита сообщила, что Хованскому назначена психолого-психиатрическая экспертиза. 3 ноября Куйбышевский суд Петербурга продлил ему арест до 8 января.