Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Назальную форму "Спутника V" планируют выпустить на рынок уже в I квартале 2022 г.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Выпуск назальной формы вакцины против коронавируса "Спутник V" на рынок планируется уже в первой четверти 2022 года, сообщил в среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Назальная вакцина "Спутник" будет особенно эффективна против заразного штамма "омикрон" не только при защите от инфекции, но и в предотвращении ее передачи. Назальная вакцина "Спутник" поступит на рынок уже в первом квартале 2022 года", - сообщается в твиттере производителя вакцины со ссылкой на центр им. Гамалеи.

24 ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что выпуск назальной формы "Спутника" на международный рынок планируется в 2022 году.

12 октября Минздрав РФ одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным. Также разрешение на начало II-III фаз клинических исследований собственной комбинированной назальной вакцины GNR-099 на основе "Спутника V" 20 декабря получила компания "Генериум", которая ранее приобрела у центра им. Гамалеи лицензию на ее разработку.

Разработчики "Спутника" рассчитывают, что его интраназальная форма позволит ранее привитому инъекционной формой препарата человеку иметь стерильный иммунитет более шести месяцев - человек не только не заразится сам, но и не сможет быть переносчиком заболевания, сообщил ранее "Интерфаксу" глава института им. Гамалеи Александр Гинцбург. Ожидается, что клинические испытания назального "Спутника V" займут 4-5 месяцев, чтобы затем он поступил в гражданский оборот, добавил медик.

Хроника 09 января 2020 года – 29 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V РФПИ Коронавирус

Новости по теме

Новости

Пять пациентов COVID-больницы в Красноярске пострадали при пожаре

В Петербурге оправдали фигурантов дела о многолетнем насилии в детдоме

Пандемия коронавируса

Глава РФПИ не исключил завершения пандемии COVID-19 в 2022 году

Следователи проверят гибель 11-летнего школьника из Дубны

В СПЧ предупредили о последствиях ликвидации "Мемориала"

Аноним "заминировал" все суды Петербурга и потребовал освободить Хованского

Аноним "заминировал" все суды Петербурга и потребовал освободить Хованского

Ректора "Шанинки" Сергея Зуева вернули в СИЗО из гражданской больницы

Мосгорсуд решил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал"

Мосгорсуд решил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал"

В дом к бывшему мэру Назрани пришли с обыском

В России за сутки выявили 21 119 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 21 119 случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });