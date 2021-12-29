Назальную форму "Спутника V" планируют выпустить на рынок уже в I квартале 2022 г.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Выпуск назальной формы вакцины против коронавируса "Спутник V" на рынок планируется уже в первой четверти 2022 года, сообщил в среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Назальная вакцина "Спутник" будет особенно эффективна против заразного штамма "омикрон" не только при защите от инфекции, но и в предотвращении ее передачи. Назальная вакцина "Спутник" поступит на рынок уже в первом квартале 2022 года", - сообщается в твиттере производителя вакцины со ссылкой на центр им. Гамалеи.

24 ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что выпуск назальной формы "Спутника" на международный рынок планируется в 2022 году.

12 октября Минздрав РФ одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным. Также разрешение на начало II-III фаз клинических исследований собственной комбинированной назальной вакцины GNR-099 на основе "Спутника V" 20 декабря получила компания "Генериум", которая ранее приобрела у центра им. Гамалеи лицензию на ее разработку.

Разработчики "Спутника" рассчитывают, что его интраназальная форма позволит ранее привитому инъекционной формой препарата человеку иметь стерильный иммунитет более шести месяцев - человек не только не заразится сам, но и не сможет быть переносчиком заболевания, сообщил ранее "Интерфаксу" глава института им. Гамалеи Александр Гинцбург. Ожидается, что клинические испытания назального "Спутника V" займут 4-5 месяцев, чтобы затем он поступил в гражданский оборот, добавил медик.