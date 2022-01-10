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В ЕС понадеялись открыть границы для россиян после одобрения "Спутника V"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандер заявил, что в ЕС надеются на открытие границ для россиян весной 2022 года. При этом в организации отметили, что многое будет зависеть от решения ВОЗ относительно российского "Спутника V".

Он напомнил, что 25 ноября Еврокомиссия представила список новых рекомендаций по поездкам, в соответствии с которым с 10 января 2022 года государства-члены ЕС должны открыться для туристов, если они прошли вакцинацию одобренными не только в ЕС, но и ВОЗ вакцинами.

Привитым одобренным только ВОЗ препаратом и туристам, выздоровевшим от COVID-19 в течение 180 дней до даты поездки, при пересечении границы потребуется ПЦР-тест. Как заявили газете в ЕК, данные правила могут распространиться и на россиян, но пока страны ЕС согласовывают детали.

"74% поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка. Россия — лишь один из примеров. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами", - заявил "Известиям" исполнительный директор ETC Эдуардо Сантандер.

Сантандер также выразил надежду, что к весне 2022 года российским туристам все-таки разрешат беспрепятственно посещать Европу. Однако во многом всё упирается в одобрение российской вакцины "Спутник V" ВОЗ.

Хроника 09 января 2020 года – 10 января 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус ЕС Еврокомиссия ВОЗ Спутник V

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