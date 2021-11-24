Первые две фазы исследований назального "Спутника" могут уложиться в 4-5 месяцев

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Первые две фазы клинических исследований назальной формы вакцины "Спутник V", по результатам которых препарат может быть зарегистрирован и поступить в гражданский оборот, как ожидается, займут 4-5 месяцев, сообщил "Интерфаксу" глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Надеемся, что в течение 4-5 месяцев будет проведена I-II фаза с тем, чтобы потом вакцина поступила в гражданский оборот, а потом уже не спеша можно было бы делать III фазу", - сказал Гинцбург.

Ученый пояснил, что назальная форма "Спутника V" может быть зарегистрирована Минздравом России по результатам I-II фаз клинических исследований в соответствии с постановлением правительства N441. Этим документом 3 апреля 2020 года из-за пандемии COVID-19 был установлен упрощенный порядок введения в оборот лекарств, применяемых в условиях чрезвычайной ситуации.

"Если назальная форма вакцины будет зарегистрирована на основании I-II фаз исследования по 441-му постановлению правительства, то тогда, действительно, мы в 4-5 месяцев, может быть, уложимся. Мы сейчас все для этого делаем", - сказал Гинцбург.

Ранее Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что сроки клинических испытаний назальной формы вакцины "Спутник V" могут быть сокращены.

12 октября Минздрав РФ одобрил проведение второй фазы испытаний "Спутника V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным. Также за разрешением в Минздрав на проведение клинических исследований обратилась компания "Генериум", которая приобрела у центра им. Гамалеи лицензию на разработку назальной формы вакцины.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду сообщил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи. По его словам, вакцину ему сделал замглавы центра по научной работе Денис Логунов, с которым они встречались несколько дней назад. "Сегодня после этих двух процедур - укола и назальной формы - я уже с утра занимался спортом", - сказал президент.

Путин встречался с Логуновым в воскресенье вечером, 21 ноября. На этой встрече он сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт", а также выразил готовность принять участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.

"Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России является основным препаратом для массовой вакцинации от COVID-19, которая началась в РФ 18 января.