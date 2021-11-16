СКР займется случаями нападений бродячих собак на жителей регионов РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России проводит проверки обстоятельств нападения бродячих собак на людей в восьми регионах РФ, в том числе со смертельным исходом.

"Следственные органы СК России вновь обращают внимание на участившиеся случаи нападений бездомных собак на граждан, которые наносят им непоправимые увечья и нередко являются причиной их гибели", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ведомства.

По данным СКР, 12 ноября в безлюдном месте у железнодорожного переезда города Лангепаса (ХМАО-Югра) стая собак набросилась на 43-летнюю местную жительницу, которая скончалась от укусов в больнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

"Кроме того, случаи нападения собак на детей были зафиксированы на днях в Смоленской и Новосибирской областях", - говорится в пресс-релизе.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителям управлений в этих регионах доложить о ходе проверок, который поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

"Аналогичные случаи нападения безнадзорных животных стали предметом проверок в Омской, Саратовской, Сахалинской и других областях", - говорится в сообщении. Также расследуется уголовное дело о нападении бродячих собак на несовершеннолетних жителей Костромы, заявили в СКР.

По версии следствия, инцидент произошел из-за халатности должностных лиц администрации Костромы и муниципального казенного учреждения "Центр передержки животных", которые "не приняли мер по отлову бродячих животных и их изоляции". В результате в январе-марте этого года собаки неоднократно нападали на граждан, в том числе на трех несовершеннолетних, причинив им травмы разной степени тяжести.

Также продолжается расследование уголовного дела о нападении бродячих собак на несовершеннолетнюю жительницу Оренбурга по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, сообщает СКР.

В ведомстве заявили, что в рамках проверок и предварительного следствия будет даваться правовая оценка действиям (бездействию) конкретных сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.