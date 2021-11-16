Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СКР займется случаями нападений бродячих собак на жителей регионов РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России проводит проверки обстоятельств нападения бродячих собак на людей в восьми регионах РФ, в том числе со смертельным исходом.

"Следственные органы СК России вновь обращают внимание на участившиеся случаи нападений бездомных собак на граждан, которые наносят им непоправимые увечья и нередко являются причиной их гибели", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ведомства.

По данным СКР, 12 ноября в безлюдном месте у железнодорожного переезда города Лангепаса (ХМАО-Югра) стая собак набросилась на 43-летнюю местную жительницу, которая скончалась от укусов в больнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

"Кроме того, случаи нападения собак на детей были зафиксированы на днях в Смоленской и Новосибирской областях", - говорится в пресс-релизе.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителям управлений в этих регионах доложить о ходе проверок, который поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

"Аналогичные случаи нападения безнадзорных животных стали предметом проверок в Омской, Саратовской, Сахалинской и других областях", - говорится в сообщении. Также расследуется уголовное дело о нападении бродячих собак на несовершеннолетних жителей Костромы, заявили в СКР.

По версии следствия, инцидент произошел из-за халатности должностных лиц администрации Костромы и муниципального казенного учреждения "Центр передержки животных", которые "не приняли мер по отлову бродячих животных и их изоляции". В результате в январе-марте этого года собаки неоднократно нападали на граждан, в том числе на трех несовершеннолетних, причинив им травмы разной степени тяжести.

Также продолжается расследование уголовного дела о нападении бродячих собак на несовершеннолетнюю жительницу Оренбурга по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, сообщает СКР.

В ведомстве заявили, что в рамках проверок и предварительного следствия будет даваться правовая оценка действиям (бездействию) конкретных сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.

СКР

Новости по теме

Новости

Число госпитализированных после отравления метанолом в Казани возросло до 12

Арестован подросток, издевавшийся над малышом в курганском детдоме

Арестован подросток, издевавшийся над малышом в курганском детдоме
Пандемия коронавируса

Минтранс рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте до конца года

Минтранс рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте до конца года

В Казани 11 молодых людей госпитализированы с отравлением метанолом

Шойгу заявил, что военные РФ на испытаниях "ювелирно" поразили старый спутник

Шойгу заявил, что военные РФ на испытаниях "ювелирно" поразили старый спутник

Военные РФ подтвердили, что сбили советский спутник в ходе испытаний

Военные РФ подтвердили, что сбили советский спутник в ходе испытаний

Экс-глава НИИ Минобороны не увидел нарушений закона в испытании противоспутниковой ракеты

Экс-глава НИИ Минобороны не увидел нарушений закона в испытании противоспутниковой ракеты

Из-за пыток в саратовской тюремной больнице возбуждено 12 уголовных дел

Из-за пыток в саратовской тюремной больнице возбуждено 12 уголовных дел

"Аэрофлот" планирует продлить программу "плоских" тарифов на 2022 год

В трети регионов РФ выявили картельный сговор при поставках лекарств для онкобольных

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });