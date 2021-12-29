В СПЧ предупредили о последствиях ликвидации "Мемориала"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Решения о ликвидации международной общественной организации "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом) и одноименного правозащитного центра (также признан в РФ НКО-иноагентом) негативно скажутся на правозащитной деятельности в России, заявила "Интерфаксу" в среду член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

"Если раньше, когда человека задерживали, и он считал, что это незаконно, или когда возбуждалось уголовное дело по страшной статье, и он был уверен в своей невиновности, он понимал, что можно куда-то достучаться и чего-то добиться. А сейчас у людей просто опустятся руки", - отметила член СПЧ.

По ее словам, в этом случае есть риск того, что граждан могут обвинять в тех преступлениях, которые они не совершали. "И никто никуда не обратится, потому что некуда обращаться. Вот это большая проблема", - сказала Меркачева.

Член СПЧ добавила, что после решения Верховного суда РФ о ликвидации международной общественной организации "Мемориал" нынешнее решение было ожидаемым и прогнозируемым. "Уже шока никто не испытал. Вчерашнее заседание развеяло те надежды, которые правозащитники возлагали", - отметила она.

"На наш взгляд, законность обоих решений (по ликвидации международной общественной организации "Мемориал" и одноименного правозащитного центра - ИФ) вызывает сомнение. Надеемся, что следующие инстанции эти решения отменят. Это знаковые правозащитные организации, которые у многих ассоциируются с помощью людям", - заявила Меркачева.

По ее словам, речь не только о жертвах политических репрессий и историческом поддержании памяти, но и о многом другом, потому что обе организации помогали людям в кризисных ситуациях, к примеру, в случае незаконного уголовного преследования. "Я знаю, что люди часто находили адвокатов через эти правозащитные организации, и эти адвокаты добивались, в том числе, оправданий по самым тяжким статьям", - сказала член СПЧ.

В свою очередь член Совета Александр Брод заявил "Интерфаксу", что после вчерашнего решения Верховного суда РФ решение Мосгорсуда "не удивляет, скорее удручает".

"Моя позиция неизменна: деятельность, которую ведет "Мемориал" по развенчанию сталинизма, реабилитации безвинно репрессированных, должна быть продолжена. Меня очень тревожит забвение нашими согражданами трагических уроков прошлого, идеализация Сталина и его методов управления. Это забвение чревато новыми ошибками на пути страны", - сказал Брод.

Он отметил, что "Мемориал" проделал большую работу, чтобы открыть обществу глаза на один из самых трагических этапов нашей истории. "Да, у организации были свои взгляды, методы в плане оценки общественно-политической ситуации в стране, с которыми можно не соглашаться, но антисталинское направление они вели достойно. И эта работа должна быть обязательно продолжена", - заявил он.

В среду Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". Накануне Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры РФ ликвидировал международное историко-просветительское общество "Мемориал".