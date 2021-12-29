Глава МИД Британии назвала ликвидацию ПЦ "Мемориал" ударом по свободе слова

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выразила глубокую озабоченность в связи с решениями российских судов ликвидировать российские правозащитные организации ПЦ "Мемориал" и "Международный Мемориал" (оба признаны в России НКО-иноагентами).

""Мемориал" десятилетиями неустанно трудился над тем, чтобы злоупотребления советского периода никогда не были забыты, - написала она в твиттере. - Его закрытие - это очередной пугающий удар по свободе выражения в России".

29 декабря Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры решил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал" и его структурные подразделения. 28 декабря Верховный суд России по иску Генпрокуратуры ликвидировал международное историко-просветительское общество "Мемориал" и его структуры и региональные отделения. Оба иска поступили в суды в ноябре.

Прокуроры сочли достаточным основанием для закрытия организаций неоднократные и грубые нарушения законов и иных правовых актов, в частности - отсутствие маркировки иноагента на ряде материалов.

На заседания обоих судов приходили иностранные дипломаты.