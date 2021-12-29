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Суд Волгограда впервые признал незаконным отстранение от работы за отказ прививаться

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал незаконным отстранение от работы сотрудницы швейного предприятия из-за отказа от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов по региону.

"Краснооктябрьский районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования сотрудницы ООО "Хеппивеар Юг" (швейное производство - ИФ) о признании незаконным ее отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации. Суд признал отстранение незаконным, взыскал с работодателя в пользу истца заработную плату за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда", - сказал сотрудник ведомства.

Как сообщает у себя в инстаграм-аккаунте адвокат истца Кристина Свистунова, выигравшая суд волгоградка уже восстановлена в должности. Свистунова отмечает, что женщина лишилась работы в начале октября. Не согласившись с такой позицией работодателя, она обратилась к юристу, а затем в суд.

Сотрудник пресс-службы отметил, что до этого случая волгоградские суды отказывали в удовлетворении подобных исков.

В октябре сообщалось, что волгоградский суд отклонил коллективный иск работников ООО "Камышинтеплоэнерго" к руководству предприятия. Истцы требовали признать незаконным их отстранение от работы за отказ привиться от коронавируса и взыскать с компании утраченный заработок и компенсации морального ущерба. Суд посчитал, что их отстранили законно, в соответствии с июльским постановлением главного государственного санитарного врача региона о вакцинации по эпидемиологическим показаниям.

Волгоград

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