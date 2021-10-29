Отстраненные от работы за отказ привиться энергетики проиграли суд с работодателем

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Камышинский городской суд отклонил коллективный иск работников ООО "Камышинтеплоэнерго" к руководству предприятия, сообщила пресс-служба судов Волгоградской области. Истцы требовали признать незаконным их отстранение от работы за отказ привиться от коронавирус и взыскать с компании утраченный заработок и компенсации морального ущерба.

Суд счел, что их отстранили законно, в соответствии с июльским постановлением главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой № 01/3 о вакцинации по эпидемиологическим показаниям.

Привиться первой дозой вакцины надлежало до 30 августа, полностью вакцинироваться - до 30 сентября. Из постановления следует, что не привившиеся сотрудники отстраняются от работы.

С 20 октября в Волгоградской области был расширен список лиц, которые должны сделать прививку от COVID-19. В их число, помимо работников сферы услуг, попали и сотрудники промышленных предприятий, АПК и строительной отрасли, а также те, кому больше 60 лет, вахтовики, волонтеры, военнослужащие и призывники. Крайний срок для получения первой дозы вакцины - 15 ноября, второй дозы - 10 декабря.

План по вакцинации населения в Волгоградской области выполнен более чем на 60%, привиты 1 млн человек.