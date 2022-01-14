Непривитым сотрудникам НПО "Сплав" не удалось оспорить отстранение от работы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Туле Пролетарский районный суд отказал двум сотрудникам АО "НПО "Сплав" в их исках о признании незаконным их отстранение от работы из-за отказа от вакцинации против коронавируса, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.

В исках к руководству и компании они просили признать незаконным отстранение, отменить соответствующий приказ, допустить их к работе и взыскать с предприятия средний заработок за период их вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда.

Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

В иске заявители указали, что их отстранили от работы по приказу, выпущенному по предприятию, до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо до тех пор, пока они не привьются. За это время они не получают зарплату.

Они посчитали указанные действия незаконными.

Разбирательства в открытом судебном заседании проходили с середины декабря 2021 года.

Ранее аналогичные иски подавали 18 сотрудников АО "Щегловский вал". Позже они дополнили свои иски требованием о выплате моральной компенсации в 1 млн рублей.

Суд отказал им в удовлетворении всех исковых требований.

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан, в том числе работников предприятий и организаций, была введена постановлением Главного государственного санитарного врача по Тульской области 18 июня прошлого года.

АО "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") является единственным предприятием в России по проектированию и разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гильз, в том числе "Град", "Ураган", "Смерч". Предприятие было основано в 1945 году.