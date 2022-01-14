Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:55Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Непривитым сотрудникам НПО "Сплав" не удалось оспорить отстранение от работы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Туле Пролетарский районный суд отказал двум сотрудникам АО "НПО "Сплав" в их исках о признании незаконным их отстранение от работы из-за отказа от вакцинации против коронавируса, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.

В исках к руководству и компании они просили признать незаконным отстранение, отменить соответствующий приказ, допустить их к работе и взыскать с предприятия средний заработок за период их вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда.

Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

В иске заявители указали, что их отстранили от работы по приказу, выпущенному по предприятию, до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо до тех пор, пока они не привьются. За это время они не получают зарплату.

Они посчитали указанные действия незаконными.

Разбирательства в открытом судебном заседании проходили с середины декабря 2021 года.

Ранее аналогичные иски подавали 18 сотрудников АО "Щегловский вал". Позже они дополнили свои иски требованием о выплате моральной компенсации в 1 млн рублей.

Суд отказал им в удовлетворении всех исковых требований.

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан, в том числе работников предприятий и организаций, была введена постановлением Главного государственного санитарного врача по Тульской области 18 июня прошлого года.

АО "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") является единственным предприятием в России по проектированию и разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гильз, в том числе "Град", "Ураган", "Смерч". Предприятие было основано в 1945 году.

Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2022 годаПандемия коронавируса
НПО Сплав Тула Техмаш Ростех Пролетарский суд Ольга Дячук Щегловский вал

Новости по теме

Новости

Apple начала выполнять требования закона о "приземлении"

Арестован задержанный по запросу США предполагаемый хакер Муромский

В ОНК сообщили, что ректор "Шанинки" сам попросился в тюремную больницу из гражданской

Что произошло за день: пятница, 14 января

Вертикали и горизонтали Центробанка пришли в движение. Обобщение

Вертикали и горизонтали Центробанка пришли в движение. Обобщение
Пандемия коронавируса

Власти РФ пояснили порядок выдачи ковид-сертификатов по антителам

ФАС возобновит отслеживание цен на нефтепродукты в регионах

ФАС возобновит отслеживание цен на нефтепродукты в регионах
Пандемия коронавируса

Риск повторного заражения "омикроном" в пять раз выше, чем другими штаммами

Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о 783 случаях заражения "омикроном" в России

Голикова сообщила о 783 случаях заражения "омикроном" в России

"Молдовагаз" назвал причины просьбы об отсрочке выплат за российский газ

"Молдовагаз" назвал причины просьбы об отсрочке выплат за российский газ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });