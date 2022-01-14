Центр Хруничева завершит производство "Протонов" в 2022 году

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Производство тяжелых ракет-носителей "Протон-М" завершится в текущем году, сообщили "Роскосмосе".

"Сейчас на московской площадке Центра Хруничева и космодроме Байконур на хранении находятся 10 ракет-носителей "Протон-М". В процессе изготовления - четыре ракеты, а планируемый срок их завершения - 2022 год", - сообщили в госкорпорации.

"Мощные "Протоны" будут использоваться на Байконуре еще четыре года. На смену им приходит еще более мощная "Ангара А5М". Ее первый пуск запланирован в 2024 году с космодрома Восточный. По сравнению с ныне уже летающей "Ангарой А5" М'ка получит более мощные двигатели, ну и еще кое-что", - пояснил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.