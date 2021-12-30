Правительство подготовило поправки в закон об ответственности бизнеса за утилизацию отходов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России подготовило законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП); он предполагает увеличение норматива утилизации для всех видов товаров, а также повышенную ставку экологического сбора из-за трудной переработки товара или упаковки, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко в четверг.

Отмечается, что законопроект подготовлен в рамках новой концепции РОП, цель которой - добиться полного баланса между выпускаемой на рынок продукцией и ее утилизацией. Поправки в закон об ответственности бизнеса за утилизацию отходов подготовлены в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

"Нужно снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса. Не стоит пугать потребителей повышением цен или пустыми полками, для этого нет предпосылок", - заявила Абрамченко, ее слова приводят в пресс-службе вице-премьера.

По ее словам, во многих странах мира РОП реализована и ситуация с образованием и утилизацией мусора улучшена не за счет граждан. "Законопроект направлен на обеспечение и контроль выполнения тех обязательств, которые якобы и так исполняются бизнесом", - отметила она.

Законопроект за исключением упаковки предполагает постепенное увеличение норматива утилизации для всех видов товаров не менее 10% ежегодно с 2023 года. Также он предусматривает, что если производитель не достигает норматива утилизации, то сумма экологического сбора рассчитывается из разницы между нормативом утилизации и достигнутым объемом утилизации отходов, увеличенной вдвое (но не более 100%). При этом чем менее экологичным, трудноперерабатываемым является товар или упаковка, тем выше ставка экологического сбора. Кроме того, согласно законопроекту, вводится обязанность обеспечить утилизацию отходов в отношении всей массы упаковки. Отмечается, что использование норматива утилизации в отношении упаковки при этом полностью исключается. Законопроект предполагает усиление контроля за утилизацией, в рамках которого будет вестись реестр лиц, которые осуществляют утилизацию отходов. Для исключения "липовых" договоров утилизаторы, согласно законопроекту, будут предоставлять сведения о выполненной работе и существующих мощностях по утилизации отходов.

Также, согласно поправкам, с 1 января 2025 года будет введен запрет на реализацию товаров и упаковки в том случае, если в реестр не внесены сведения о производителях.

"Это позволит реализовать принцип "загрязнитель платит" и ликвидировать правовой пробел, при котором производитель товаров или упаковки может уйти от ответственности за ликвидацию произведенных отходов", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что законопроект будет обсуждаться с представителями ведомств на площадке правительства в январе следующего года.

В конце декабря прошлого года было принято решение отменить нормативы утилизации упаковки и сохранить ответственность за ее утилизацию за производителями. Новые правила в рамках концепции РОП нацелены на то, чтобы создать импульс для утилизации образуемых отходов и снизить финансовую нагрузку на российских граждан. Предполагалось, что новые правила РОП за утилизацию товаров и упаковки вступят в силу с 2022 года, однако сроки сместились.