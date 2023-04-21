Правительство одобрило законопроект об утилизации упаковки товаров

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило законопроект о расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), документ вскоре будет внесен в Госдуму.

"Важнейший законопроект, который должен ускорить внедрение механизмов вторичной переработки отходов для возврата их в хозяйственный оборот. О необходимости наращивать такие мощности, чтобы перейти к экономике замкнутого цикла, президент говорил в послании Федеральному Собранию. Новое регулирование позволит перейти к использованию менее вредных для природы материалов, чтобы снизить издержки на уплату экологического сбора", - сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Законопроект разрабатывался более двух лет, долго согласовывался и обсуждался с бизнесом.

Расширенная ответственность производителей введена в России в 2015 году. Однако за время действия реализация механизма не привела к стимулированию развития системы обращения с отходами. Теперь правительство установило сроки, в которые предстоит нарастить мощности для утилизации произведенной бизнесом продукции.

Ключевое предложение в том, что утилизировать отходы от упаковки будут обязаны ее производители.

"Самостоятельно или через экологический сбор (не хотите утилизировать сами - тогда за вас это сделает государство). Но перекладывать эту ответственность на плечи граждан больше не получится. Ответственность повышаем постепенно, бизнес успеет подготовиться и начнет честно утилизировать выпущенную упаковку", - сказала вице-премьер Виктория Абрамченко, под кураторством которой готовился законопроект.

Ответственность планируется повышать постепенно, что бизнес успел подготовиться. В 2025 году - 55%, в 2026 - 75%, с 2027 года - уже 100% упаковки, выпущенной в оборот, должно быть утилизировано.

Такую же ответственность должны нести и импортеры (они ввозят в страну товары, которые после потери потребительских свойств также оседают на полигонах, а должны - перерабатываться).

Также вводятся эко-коэффициенты: чем экологичнее товар, тем меньше платеж (если производитель выбирает путь экосбора). Таким образом будет стимулироваться использование экологичных материалов. Кроме того, создается реестр утилизаторов, в которых можно проверять мощности и исполнение договоров утилизации, чтобы исключить проблему поддельных актов.

Минприроды, которое тоже участвовало в разработке законопроекта, подчеркивает, что в настоящее время средний норматив по утилизации упаковки не превышает 30%.

"Правительство утвердит специальную методику, на основе которой базовые ставки будут умножаться на эко-коэффициенты. То есть чем экологичнее товар, тем меньше ставка. Сегодня такие коэффициенты не применяются. Например, за прозрачную и красную бутылку производители платят одинаково, хотя красная вообще не перерабатывается. Подчеркну, у законопроекта нет фискальной задачи. Те производители, которые утилизируют свои отходы сами, экосбор платить не будут", - пояснил глава Минприроды Александр Козлов.