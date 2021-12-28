Минэкономразвития предложило ежегодно оценивать сокращение отраслями выбросов CO2

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает ежегодно оценивать достижение отраслями экономики целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов. Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с проектом постановления правительства РФ об утверждении соответствующего свода правил.

При этом целевые показатели предлагается устанавливать на пятилетний период. Предполагается, что их будет утверждать правительство на основе предложений Минэкономразвития, разработанных совместно с федеральными органами исполнительной власти и одобренных Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции.

Целевые показатели предлагается определять для семи секторов экономики: энергетика, строительство и ЖКХ, промпроизводство, транспорт, сфера обращения с отходами производства и потребления, сельское хозяйство, лесное хозяйство. Оценка достижения ими целевых значений будет проводиться профильными федеральными министерствами. Соответствующие отчеты Минэкономразвития будет ждать от ведомств до 1 июня года, следующего за отчетным годом.

Предполагается, что отчеты федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) будут содержать данные об объемах выбросов парниковых газов в "подопечных" секторах экономики, информацию о влияющих на них госпрограммах РФ и ключевых рисках, а также о действиях, направленных на достижение отраслевых показателей. Также предлагается вносить в отчеты предложения по дополнительным мерам государственной политики и прогнозы по выбросам.

При этом по общеэкономическому показателю снижения выбросов CO2 будет отчитываться Минэкономразвития. Соответствующий проект доклада, содержащего, в том числе, отраслевые результаты, министерство должно будет предоставлять в правительство РФ до 15 октября года, следующего за отчетным.

Общеэкономический целевой показатель может быть обновлен по указу президента РФ о сокращении выбросов парниковых газов. В соответствии с ним будут корректироваться отраслевые целевые показатели.

По словам собеседника агентства, правила оценки достижения целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов могут быть утверждены уже 30 декабря.

При этом в ходе обсуждений и согласований документа с ФОИВ и бизнес-сообществом Минэкономразвития удалось урегулировать не все возникшие разногласия. В частности, Минсельхоз просил исключить из реестра сельское хозяйство ввиду отсутствия методик прогнозирования и аудита выбросов парниковых газов в этой отрасли. В свою очередь, Минэкономразвития настаивает, что исключение сельского хозяйства из целевых показателей нецелесообразно, поскольку оно вносит существенный вклад в общий объем выбросов парниковых газов России - порядка 5%.

Минстрой сетовал, что обязанности, которые будут возложены на министерство в связи с принятием правил, потребуют расширения штата сотрудников и, соответственно, увеличения расходов на оплату труда и организационно-техническое обеспечение. При этом в пояснительной записке к проекту постановления указано, что его принятие не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

ПАО "ЛУКОЙЛ", в свою очередь, обратило внимание на тот факт, что предлагаемый свод правил не разъясняет, каким образом будут соотноситься между собой целевые показатели, устанавливаемые на пятилетний период, с фактически достигнутыми и оцениваемыми ежегодными показателями. По мнению компании, оценка достижения целевых значений должна проводиться по итогам пятилетнего периода, а не за каждый год.