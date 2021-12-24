Совфед одобрил закон о ликвидации экологического вреда предприятиями

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации в пятницу одобрил закон, который прописывает особенности вывода из эксплуатации производственных объектов I и II класса опасности с учетом требований к охране окружающей среды, а также предусматривает "окрашивание" экологических штрафов в рамках бюджетной системы.

В закон "Об охране окружающей среды" вводится новая глава, которая обязует предприятия, относящиеся к опасным производственным объектам, за пять лет до конца срока его эксплуатации разработать план мероприятий по устранению негативных последствий для экологии. Данный документ должен получить одобрение государственной экологической экспертизы.

Ликвидатор обязан подтвердить финансовое обеспечение мероприятий. Сделать это можно несколькими способами: получить гарантию, заключить договор поручительства или создать резервный фонд на счете эскроу.

За неисполнение обязательств по ликвидации причиненного вреда для владельцев промышленных объектов предусмотрена уплата компенсационного платежа. Его размер рассчитывает Росприроднадзор по результатам выездной проверки и на основе методики, разработанной правительством. Уточняется, что платеж не может превышать сумму расчетных затрат на выполнение ликвидационных мероприятий, он должен быть уплачен в течение шести месяцев со дня предъявления.

В случае неуплаты юридическое лицо в форме акционерного общества не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

Перечисление компенсационного платежа не освобождает компании и ИП от компенсации вреда окружающей среде, причиненного в результате аварии на производственных объектах.

Для предотвращения отчуждения проблемных объектов в пользу фирм-однодневок, которые не в состоянии проводить все необходимые ликвидационные мероприятия, законопроектом вводится механизм контроля сделок. Он предусматривает, что при продаже опасных промышленных объектов компания, претендующая на их покупку, будет обязана подтвердить свою финансовую устойчивость. В противном случае сделки в отношении таких объектов регулирования не будут зарегистрированы.

Документ также предусматривает ликвидацию экологического вреда угольными шахтами.

Кроме того, закон вводит механизм "окрашивания" в бюджетной системе РФ средств от уплаты за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также платежей по искам о возмещении вреда. Предполагается, что данные средства будут направляться исключительно на мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Регулирование коснется промышленных площадок и цехов крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объектов размещения наиболее опасных отходов.