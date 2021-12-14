Попова заявила о создании тест-системы для выявления "омикрона"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В России создана новая тест-система для выявления штамма коронавируса COVID-19 "омикрон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Она тестируется в ЮАР. И, в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать её в стране", - уточнила Попова на общем собрании РАН.

Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава 13 декабря прибыли в ЮАР по поручению президента РФ. Там они рассчитывают провести исследование штамма "омикрон", в том числе способов его лечения.

В настоящее время в РФ выявлено уже 17 человек, которые болеют штаммом "омикрон" (они вернулись из ЮАР и сопредельных стран). Среди них 11 человек вакцинированы, семь перенесли заболевание. Коронавирус протекает у них в легкой форме, сообщила Попова. Всего было изолированно 177 человек, вернувшихся в Россию из этой страны и сопредельных государств.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.