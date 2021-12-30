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Суд в Петербурге продлил блогеру Хованскому запрет определенных действий

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга по ходатайству следствия продлил до 8 февраля запрет определенных действий блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

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Накануне Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отпустил Хованского из-под стражи, заменив арест на запрет определенных действий по 8 января.

В частности, блогеру запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00; подходить ближе трехсот метров к квартире, где, как считает следствие, была спета оправдывающая терроризм песня; посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; пользоваться почтой, телефоном и интернетом; общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по уголовному делу и представителями СМИ. При этом суд разрешил Хованскому общаться с членами семьи и возлюбленной.

Обвиняемый в оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ) Хованский был задержан и заключен под стражу в июне. Он внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму.

По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года блогер исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете. По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский принес извинения и назвал исполнение произведения "ужасной ошибкой".

В то же время, по версии защиты и Хованского, песня исполнена в 2012 году, до появления в Уголовном кодексе части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в СМИ или интернете). В деле, по данным защиты, есть показания свидетелей, которые слышали песню в 2018 году. В ноябре Хованский пожаловался адвокатам, что следствие на него давит, чтобы он признался, что исполнял песню именно в этом году.

Юрий Хованский

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