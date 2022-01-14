"Почта России" в 2022 году начнет коммерческую эксплуатацию беспилотников

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - АО "Почта России" в 2022 году начнет доставлять грузы беспилотниками в коммерческом режиме, сообщил глава компании Максим Акимов журналистам в рамках Гайдаровского форума.

"2022 год станет для нас первым годом, когда мы несколько десятков тонн груза доставим уже в коммерческом режиме, не в режиме пилотирования. Мы в беспилотники верим, считаем, что это наше одно из магистральных направлений развития", - сказал гендиректор "Почты России".

По его словам, доставку беспилотниками планируется применять в Приарктической зоне, на Дальнем Востоке и в Центральной России - "там, где у нас очень длинные "плечи", но не очень много получателей и где по весу мы можем заменить автомобильный транспорт доставкой дронами".

Как сказал Акимов, "Почта России" также планирует развивать роботизацию при доставке посылок на "последней миле". Компания в конце октября начала доставку роботами-курьерами "Яндекса". По словам Акимова, к настоящему времени компания доставила более 500 заказов с помощью "Роверов".

Глава компании также сообщил, что роботизация коснется и складской логистики, фулфилмента. "Это и манипуляторы, и укладчики, потому что там ровно та же самая проблема - люди дороги, их мало, и человеческий труд, особенно неквалифицированный, конечно, должны заменять роботы. Мы тоже в этом направлении работаем", - сказал Акимов.

Ранее сообщалось, что в целом "Почта России" планирует запустить экспериментальную сеть по беспилотной аэродоставке грузов, включающую 48 маршрутов в четырех регионах: Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском АО и в Камчатском крае.