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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: четверг, 30 декабря

Расширение списка иноагентов, новая работа Себастьяна Курца и закрытие Красной площади на новогоднюю ночь

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минюст внес еще восемь человек в реестр СМИ-иноагентов. Это публицист Виктор Шендерович, участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, политолог и галерист Марат Гельман, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, журналисты признанного иноагентом "Радио Свобода" или его проектов Елена Владыкина и Иван Беляев, а также основатель киноклуба "Нефть" и проекта "Ярость" Андрей Алексеев.

- "Газпром" в последний момент успел вывести из юрисдикции Нидерландов актив стоимостью не менее миллиарда евро. Речь идет о доле в ООО "Ачим девелопмент" - операторе освоения четвертого и пятого участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

- Суд в Петербурге продлил Юрию Хованскому запрет определенных действий до 8 февраля. Накануне суд по ходатайству следствия отпустил из-под стражи блогера, обвиняемого в оправдании терроризма, и назначил более мягкую меру пресечения до 8 января.

- Число случаев заражения "омикроном" в России возросло до 103. В Роспотребнадзоре уточнили, что симптомы могут проявляться уже на третий-пятый день после заражения. Всего за сутки коронавирус выявили у 21 073 человек.

- Мэр Томска Кляйн приговорен к двум годам колонии. Он признан виновным по двум эпизодам злоупотребления полномочиями и незаконном предпринимательстве.

- Адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом) в пятый раз попросили привлечь к дисциплинарной ответственности. В обращении к президенту Адвокатской палаты Санкт-Петербурга речь идет о нарушении Павловым профессиональной этики при публикации представления петербургского управления Минюста о дисциплинарном производстве.

- Техосмотр в России стал добровольным. Теперь он необходим, если машина старше четырех лет и ее нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

- Себастьян Курц в следующем году приступит к работе в инвестиционной компании Thiel Capital. Ранее бывший канцлер Австрии объявил о решении уйти из политики.

- Красную площадь закроют на новогоднюю ночь из-за коронавируса. Ограничения введут с 17:00 31 декабря.

- Соловецкие острова признали памятником культуры федерального значения.

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