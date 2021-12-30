Голикова сообщила о росте смертности в ноябре на 17% к прошлому ноябрю

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В России в ноябре 2021 года смертность выросла на 17% к ноябрю 2020 года, за первые 11 месяцев 2021 года - на 18,5% к январю-ноябрю 2020 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

Из общего прироста смертности в ноябре 100% приходится на смертность от COVID-19, уточнила она.

По ее словам, смертность от других заболеваний снизилась на 9%.

"По оперативным данным, за 29 дней декабря текущего года по сравнению с 29 днями ноября текущего года смертность снизилась на 19,6%, при этом в структуре смертности преобладает смертность от COVID-19", - сообщила Голикова.

Мерами по снижению смертности вице-премьер назвала соблюдение ограничительных мероприятий и вакцинацию.

Росстат 30 декабря сообщил, что в ноябре в стране умерли 87,5 тысячи человек, у которых был диагностирован COVID-19, подтвержденной основной причиной смерти он стал в 71,2 тысяче случаев. Коронавирусная инфекция рассматривается как причина смерти у 80 126 умерших, но у 8 939 из них заражение коронавирусом пока точно не идентифицировано.

Всего за ноябрь в России умерло 257 292 человека, таким образом, смерти людей с коронавирусом составили 34% от общей месячной смертности. Общая смертность в России за октябрь составила 247 197 человек, добавили в Росстате.