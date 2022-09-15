Голикова призвала медиков сделать невозможной смерть от коронавируса

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что перед медициной и наукой стоит задача сделать невозможной смерть от коронавируса. Она сказала об этом на расширенном заседании коллеги Роспотребнадзора, приуроченном к 100-летию санитарно-эпидемиологической службы.

"Благодаря вам, коллегам из системы здравоохранения, науки, мы научились защищаться. Но не могу сказать, что научились защищаться на 100%, потому что, к сожалению, люди продолжают умирать. И наша с вами задача, наши с вами усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать невозможной смерть от этой болезни (COVID-19). Очень сложная, практически нереализуемая задача, но вместе с системой здравоохранения, вместе с наукой мы должны к этому стремиться", - сказала вице-премьер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что благодаря реализации противоэпидемических мер, Россия в период пандемии "ни разу не поднималась выше 60 места по заболеваемости и не опускалась ниже шестого по охвату тестирования среди всех стран".

"Даже в период пиковых значений заболеваемости количество случаев в сутки в расчете на 100 тысяч населения был в 5 раз ниже, чем в большинстве стран европейского региона. В результате нам удалось сохранить не только здоровье и эпидемическое благополучие населения, но и уровень экономической и социальной жизни, - сказала она назвала пандемию "катализатором широкого внедрения молекулярно-генетических исследований".

"Яркий пример - организация массового тестирования с использованием ПЦР-тестов", - считает Попова.