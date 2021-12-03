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Смертность в РФ в октябре выросла на 20,3% по сравнению с октябрем 2020-го из-за COVID

Смертность в РФ в октябре выросла на 20,3% по сравнению с октябрем 2020-го из-за COVID
Фото: Guido Kirchner/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Смертность в России в октябре текущего года увеличилась на 20,3% по сравнению с октябрем 2020 года, весь прирост летальных исходов приходится на COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова со ссылкой на данные Росстата.

Она добавила, что "при этом смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%".

Голикова уточнила, что смертность в январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года выросла на 19,1%.

Также вице-премьер сообщила, что рост смертности от коронавируса в РФ продолжился в ноябре.

В РоссииГоликова назвала драматичной ситуацию со смертностью от COVID-19 в РоссииЧитать подробнее

"По оперативным данным ноября текущего года по сравнению с октябрем текущего года смертность увеличилась на 3,4%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", - сказала Голикова.

Серьезный рост смертности от коронавируса в РФ начался в сентябре и продолжился в октябре - ноябре. 19 ноября были выявлены максимальные за пандемию 1 254 скончавшихся. Рост смертности совпал с подъемом заболеваемости коронавирусом, в настоящий момент фиксируется снижение уровня суточного прироста, так же постепенно уменьшается число зафиксированных за сутки летальных исходов.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 736 037 случаев коронавирусной инфекции, 278 857 умерших.

Хроника 09 января 2020 года – 03 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус Росстат

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