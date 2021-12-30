Голикова сообщила о почти 74,5 млн полностью привившихся от СOVID-19

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В России на 30 декабря 78,7 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли почти 74,5 млн человек, уровень коллективного иммунитета - 61,8%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что коллективный иммунитет превысил 80% в Севастополе (90,2%), Петербурге (80,9%), Чукотском автономном округе (80,7%), Карелии (80,4%). В Туве показатель достиг 78,1%, Московской области - 77,2%, Липецкой области - 75,8%, Мурманской области - 74,7% и Калининградской области - 73,3%.

"Наименьшие показатели коллективного иммунитета в Республике Дагестан (29,5%), Карачаево-Черкесской Республике (38,6%), Кабардино-Балкарской Республике (40,6%), Ставропольском крае (45,9%), Республике Северная Осетия-Алания (46,5%), Республике Адыгея (48,3%), Томской области (48,3%), Владимирской области (49,6%), Чувашской Республике (49,8%)", - сообщила Голикова.