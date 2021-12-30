Уровень коллективного иммунитета в Москве достиг 71,4%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Более 6,7 млн уколов первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали в Москве, вторым компонентом - свыше 6,3 млн уколов, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Согласно опубликованной на ресурсе информации, первым компонентом привиты 6 млн 723 тыс. 179 человек, двумя - 6 млн 364 тыс. 619 человек.

Коллективный иммунитет в Москве составляет 71,4%.

Неделю назад, по данным портала, в Москве первый компонент вакцины получили 6 млн 670 тыс. 105 человека, завершили курс вакцинации - 6 млн 268 тыс. 959.

В России есть четыре региона-лидера, где этот уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%). Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По информации сайта, Москва по-прежнему соответствует только одному критерию "региона, свободного от COVID-19": охват тестированием не менее 300 человек на 100 тыс. населения.

В то же время город не соответствует следующим критериям: заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.