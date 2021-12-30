Голикова поручила губернаторам за праздники подготовить резервные койки

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова поручила главам регионов контролировать сиутацию с коронавирусом на праздники, а также предусмотреть готовность больницы и ковид-госпиталей к возможному увеличению числа больных COVID-19 в эти дни и подготовить резерв коек.

Эти поручения она сформулировала на последнем в 2021 году заседании федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщили журналистам в штабе.

Губернаторам поручено взять на личный контроль "неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", обеспечить готовность больниц принимать больше пациентов и готовность служб скорой помощи, усилить контроль за изоляцией заразившихся, их контактными лицами и за теми, кто приезжает в Россию из стран с плохой эпидемиологической обстановкой.

Им также поручено обеспечить работу пунктов вакцинации на каникулах, высокий охват тестированием на COVID-19.

До 10 января в регионах должны провести дезинфекцию в медицинских организациях, стационарных организациях социального обслуживания, образовательных учреждений и столовых в этих учреждениях.

Вице-премьер призвала регионы с благополучной обстановкой по коронавирусу не спешить отменять ограничения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 30 декабря сказала, что "омикрон" придет в Россию неизбежно, в стране подтверждены уже 103 случая заражения этим штаммом коронавируса. Она также сказала, что при "омикроне" симптомы у заразившегося могут проявляться уже на третий день.