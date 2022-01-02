В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

По данным оперштаба, это минимальные показатели с середины сентября прошлого года

В городской больнице №20 в Ростове-на-Дону Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 233 случая, умерли за сутки 811 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 233 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 591 (8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в России выявлено минимальное с 13 сентября 2021 года количество новых заболевших коронавирусом, накануне в стране также отмечалось минимальное с 22 сентября число заразившихся (19,7 тыс.).

В Москве в воскресенье, сообщает оперштаб, 1 824 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 468, в Московской области - 1 364.

За минувшие сутки от коронавируса в РФ умерли 811 пациентов - это минимальное число скончавшихся от этой болезни с конца сентября 2021 года. Накануне в России от инфекции скончались 847 человек, что также было минимальным значением на начало октября прошлого года. Таким образом, отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности от коронавируса. Пиковые значения смертности отмечались в конце ноября, когда ежедневно от COVID-19 умирало более 1 200 человек.

На сегодняшний день больше всего скончавшихся по-прежнему в Москве - 69, в Петербурге - 57 и Московской области - 41.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 537 966 случаев коронавирусной инфекции, 310 518 умерших и 9 млн 524 039 выписанных, в том числе 26 976 выписаны за последние сутки, из них 2 232 выздоровевших приходится на Москву.