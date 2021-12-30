Байден и Путин начали телефонный разговор

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден начал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пул Белого дома.

Там уточнили, что беседа стартовала в 15:35 по местному времени (23:35 по московскому времени).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что разговор Путина и Байдена начался.

"Начали вовремя", - добавил Песков.

Телефонный разговор планировалось начать в 23:30 по московскому времени.

О готовящемся разговоре Байдена и Путина 29 декабря сообщили в Совете национальной безопасности США, вскоре эту информацию подтвердили в Кремле.

По версии американской стороны, Байден намерен обсудить с Путиным "предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией": запланированные на 10 января переговоры США-РФ, а также контакты России с НАТО и с ОБСЕ, которые должны состояться 12 и 13 января. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры двух стран продолжат обсуждать вопросы предыдущей беседы, а также запланированные на 10, 11 и 12 января переговоры.

Переговоры проходят по инициативе Путина.

Это уже второй разговор лидеров РФ и США за последний месяц. 7 декабря Путин и Байден общались по видеоконференцсвязи, беседа продолжалась два часа пять минут.