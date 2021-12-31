Разговор Байдена и Путина продлился 50 минут

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился, он продолжался 50 минут, проинформировал пул Белого дома.

Ранее в Белом доме сообщили, что разговор стартовал в 15:35 по местному времени (в 23:35 по московскому времени 30 декабря). Таким образом, телефонные переговоры Путина и Байдена продолжались 50 минут.

В Кремле подтвердили завершение переговоров.

"Закончили", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О готовящемся разговоре Байдена и Путина 29 декабря сообщили в Совете национальной безопасности США, вскоре эту информацию подтвердили в Кремле.

По версии американской стороны, Байден намерен обсудить с Путиным "предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией": запланированные на 10 января переговоры США-РФ, а также контакты России с НАТО и с ОБСЕ, которые должны состояться 12 и 13 января. По словам пресс-секретаря президента РФ, лидеры двух стран продолжат обсуждать вопросы предыдущей беседы, а также запланированные на 10, 11 и 12 января переговоры.

Переговоры состоялись по инициативе Путина.

Это уже второй разговор лидеров РФ и США за последний месяц. 7 декабря Путин и Байден общались по видеоконференцсвязи, беседа продолжалась два часа пять минут.