Рязанский губернатор поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП автобуса

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим пассажирам рейсового автобуса Москва - Астрахань, попавшего в воскресенье утром в ДТП в Скопинском районе.

"Сегодня утром страшная новость пришла из Скопинского района. На федеральной трассе произошло ДТП с участием рейсового автобуса Москва - Астрахань. Приношу искренние соболезнования семьям погибших", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в воскресенье.

Любимов отметил, что поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, разместить людей и обеспечить горячим питанием.

Глава региона добавил, что на месте происшествия находятся первый зампред областного правительства Анна Рослякова, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий и врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Воробьев.

По последним данным, в результате ДТП в Рязанской области погибли пять человек, 21 человек получил травмы различной степени тяжести.

Власти Астраханской области со своей стороны решают вопрос о транспортировке тел погибших в аварии.

"Десять человек, в том числе трое детей в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в ГБУ РО "Скопинский ММЦ", решается вопрос о переводе троих взрослых в реанимацию в Рязань, а также о транспортировке тел погибших в Астрахань", - написал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он отметил, что открыта прямая линия министерства здравоохранения Астраханской области. Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий находится на постоянной связи главой Минздрава Астраханской области Александром Буркиным.