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МЧС открыло пункт обогрева для участников массового ДТП на трассе "Дон" в Тульской области

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Киреевском районе Тульской области на 211-м км федеральной трассы "Дон" действует пункт обогрева для водителей и пассажиров, которые попали в массовое ДТП, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"На 211 км функционирует мобильный пункт обогрева для водителей и пассажиров, ожидающих оформления документов о дорожно-транспортном происшествии", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось 107 человек и 34 единицы техники.

"По поручению губернатора Алексея Дюмина замминистра здравоохранения Михаил Малишевский проконтролировал оказание медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП на федеральных трассах М-4 "Дон" и М-2 "Крым". Травмы получили 16 взрослых и 5 детей", - добавила пресс-служба.

Массовая авария с участием более 40 машин произошла в Киреевском районе. На место ДТП было направлено шесть бригад скорой медицинской помощи.

Семь пострадавших доставлены в травматологические центры Тулы и районов области. Двое из них - дети.

Годовалого мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу. После осмотра профильных специалистов ребенка направили в отделение челюстно-лицевой хирургии горбольницы №7 Тулы, где он получил необходимую помощь. В госпитализации малыш не нуждается.

13-летняя девочка в среднетяжелом состоянии доставлена в травматологическое отделение Новомосковской городской клинической больницы.

Еще двое детей пострадали в ДТП в Веневском районе. Они доставлены в детскую областную больницу. Семилетний мальчик в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. 15-летняя девочка в среднетяжелом состоянии госпитализирована в хирургическое отделение.

Еще одна 15-летняя девочка пострадала в ДТП в Заокском районе. Ей оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации родители отказались.

Заместитель министра здравоохранения Михаил Малишевский посетил Новомосковскую городскую клиническую и детскую областную больницы, где проконтролировал оказание медицинской помощи пострадавшим детям.

Состояние 16 взрослых, пострадавших в ДТП, также находится на контроле минздрава.

По данным регионального УМВД, около 120 транспортных средств получили повреждения в результате нескольких аварий на федеральной трассе "Дон" в Тульской области.

Причиной массовых аварий стали сложные погодные условия из-за снегопада и метели.

В настоящее время движение по федеральной трассе "Дон" открыто в обоих направлениях.

Тульская область МЧС

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