Путин дал поручения Минюсту и Генпрокуратуре

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре в случае необходимости подготовить предложения по недопущению применения незаконных методов воздействия к осужденным в местах лишения свободы, сообщает в четверг сайт Кремля.

"Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы", - говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции президента РФ, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад о данной работе должен быть представлен президенту до 1 июня 2022 года.