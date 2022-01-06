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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 62,6%

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день сделано более 79 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла - 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%", - сказала Голикова, которую в четверг цитирует оперштаб.

Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень (иммунитета) превысил 80%. Это Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%), добавила вице-премьер.

На прошлой неделе Голикова сообщала, что эти четыре субъекта РФ вышли в лидеры по уровню коллективного иммунитета против COVID-19.

В целом, неделю назад уровень коллективного иммунитета в РФ оценивался в 61,8%.

При этом в ряде регионов показатели коллективного иммунитета снизились из-за того, что в них не была вовремя проведена повторная вакцинация, отметили в оперштабе.

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Хроника 09 января 2020 года – 06 января 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Татьяна Голикова

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