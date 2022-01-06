Улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 отметили в семи регионах РФ

Пункт вакцинации от COVID-19 в ТРЦ "Галерея" в Петербурге Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за прошедшую неделю изменилась к лучшему в семи российских регионах из 85, в 24 субъектах она ухудшилась, сообщил в четверг оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РФ.

Согласно тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф, ситуация с коронавирусом улучшилась в Липецкой, Пензенской и Смоленской областях, Башкирия и Тува вышли из "красной" в "оранжевую" или "желтую" области, Волгоградская и Самарская области сменили статус с "темно-оранжевого" на "оранжевый", говорится в сообщении.

При этом в 24 субъектах РФ ситуация по коронавирусу ухудшилась и получила "красный" статус, отметили в оперштабе.

Это Белгородская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Московская, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская, Саратовская, Тамбовская, Томская, Тюменская, Челябинская и Ярославская области, республики Кабардино-Балкария, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Хакасия, Чувашия и Камчатский край.

Красный цвет на тепловой карте означает, что в регионе выявлено более 150 случаев коронавируса на 100 тысяч населения, либо уровень охвата тестированием на COVID-19 низок, напомнили в оперштабе.

Также цветовая индикация обусловлена уровнем коллективного иммунитета в субъекте, занятостью коек с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и загруженностью коечного фонда пациентами с коронавирусом.

Как ранее сообщал оперштаб, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ в четверг составил 15 316 случаев, смертность упала до уровня второй половины сентября - за сутки умерли 802 пациента.