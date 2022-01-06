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В России за сутки выявили 15 316 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 15 316 новых случаев COVID-19
В городской больнице №20 в Ростове-на-Дону
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 15,32 тыс. случаев, умерли за сутки 802 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 15 316 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 630 (10,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 10 млн 601 300 случаев коронавирусной инфекции, 313 817 умерших и 9 млн 623 677 выписанных (22 949 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 663 806.

В Москве в четверг, сообщает оперштаб, 2 357 новых случаев COVID-19 за сутки, 67 смертей и 2 238 выздоровевших.

По его информации, еще 1 286 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 742 - в Московской области, 411 - в Краснодарском крае, 390 - в Свердловской области, 365 - в Челябинской области, 301 - в Пермском крае.

В других регионах России суточный прирост не превышает 300.

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Хроника 09 января 2020 года – 06 января 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус

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