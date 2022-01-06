Мурашко заявил о выявленных в РФ незавозных случаях заражения "омикроном"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В России уже зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" среди людей, которые не покидали пределов страны, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в четверг на заседании штаба ведомства.

"Сегодня мы видим в нашей стране не только "завозные" случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления "омикрона" у людей, не покидавших пределы нашей страны", - сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.

Министр напомнил, что вариант "омикрон" обладает повышенной контагиозностью по сравнению с другими штаммами COVID-19, он "очень быстро распространяется", однако российские ученые уже подтвердили эффективность вакцины "Спутник V" против него. Соответствующие данные института имени Гамалеи подтверждаются исследованием, проведенным в Италии совместно со специалистами института Спаланцани.

Как отметил Мурашко, "в условиях распространения уже во многих странах мира нового штамма коронавируса "омикрон", регионам необходимо принимать серьезные превентивные меры".

Штамм коронавируса "омикрон"

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен почти в 100 странах.

Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

В настоящее время в России официально зарегистрировано 103 случая заболевания штаммом "омикрон".