Пострадавших при крушении вертолета в Башкирии госпитализировали

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Двоих пострадавших в результате жесткой посадки частного вертолета в Благовещенском районе Башкирии госпитализировали, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают медики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из-за сильного снегопада доступ спасателей и следователей к месту происшествия был затруднен.

Позднее в пресс-службе сообщили, что "операция по доставлению пострадавших в больницу продолжается".

"Задействован медицинский вертолет", - уточнил представитель ведомства.

Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии, в свою очередь, сообщила, что спасатели деблокировали пострадавших с помощью ручного гидравлического инструмента. "Их (пострадавших - ИФ) состояние уточняется", - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Всего в поисково-спасательной операции было задействовано 25 человек и 8 единиц техники.

Как сообщалось, частный вертолет Eurocopter AS 350 около 23:20 по московскому времени в четверг совершил аварийную посадку в 4 км от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии. На борту находились три человека - пилот и два пассажира, двое травмированы, один погиб.

По предварительным данным, вертолет летел из Уфы в село Павловка.