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СК подтвердил гибель одного человека при жесткой посадке вертолета в Башкирии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, двое травмированы в результате жесткой посадки частного вертолета в Благовещенском районе Башкирии, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР в пятницу.

"На борту находилось три человека, два из них травмированы, один погиб", - говорится в сообщении.

По факту жесткой посадки вертолета следователи начали проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, частный вертолет Eurocopter AS 350 около 23:20 по московскому времени в четверг совершил аварийную посадку в 4 км от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии. На борту находились три человека - пилот и два пассажира. По предварительным данным, вертолет летел из Уфы в село Павловка.

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