Второй пострадавший при крушении вертолета в Башкирии скончался

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета в Благовещенском районе Башкирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики в пятницу.

"Один (скончался - ИФ) на месте, второй по дороге в машине скорой помощи", - сказал представитель ведомства.

По его словам, третий пострадавший от госпитализации отказался.

Как сообщалось, частный вертолет Eurocopter AS 350 около 23:20 по московскому времени в четверг совершил аварийную посадку в 4 км от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии. На борту находились три человека - пилот и два пассажира. По предварительным данным, вертолет летел из Уфы в село Павловка.