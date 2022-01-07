ВОЗ сообщила о нешироком распространении нового штамма COVID из Франции

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - На вариант В.1.640 во Франции приходится менее 1% случаев заражения, заявила в четверг эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в ходе брифинга. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам ван Керкхове, вариант коронавируса, обнаруженный впервые во Франции, пока не имеет широкого распространения, он находится под наблюдением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом эксперт не предоставила данных о числе случаев заражения вариантом B.1.640 в мире.

По данным ВОЗ, этот вариант вируса SARS-CoV-2 был выявлен в некоторых странах в сентябре 2021 года, а в ноябре эксперты организации присвоили ему статус "варианта под наблюдением".

Ранее сообщалось, что в РФ не выявлено случаев заражения обнаруженным во Франции штаммом COVID-19. СМИ со ссылкой на препринт исследователей из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) сообщили о новом штамме коронавируса, названном B.1.640.2, который, вероятно, возник в Камеруне, и в котором было обнаружено большое количество мутаций.